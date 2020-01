A Schalke otthon 2-0-ra legyőzte a Borussia Mönchengladbach együttesét a német labdarúgó-bajnokságban a 18. forduló, valamint a tavaszi szezon nyitómérkőzésén pénteken.

