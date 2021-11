A címvédő és listavezető Bayern München óriási meglepetésre 2-1-re kikapott a találkozó előtt 16. Augsburg otthonában a német labdarúgó Bundesliga 12. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A münchenieknél ketten is jubiláltak, a világbajnok Thomas Müller a 600., Alphonso Davies pedig a 100. mérkőzését játszotta a klub színeiben. Érdekesség, hogy Julian Nagelsmann, a Bayern vezetőedzője játékosként, majd megfigyelőként is volt az Augsburg alkalmazásában, ezt megelőzően 12 alkalommal találkozott korábbi csapatával, de csak most először szenvedett vereséget.

Bundesliga, 12. forduló:

Augsburg-Bayern München 2-1 (2-1)

