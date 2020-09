A Dinamo Drezda 4-1-re diadalmaskodott a Hamburggal szemben a Német Kupában. A mérkőzésen ezúttal 10 053 szurkoló is ott lehetett. Ennyi drukker március óta egyetlen találkozón sem vehetett részt, így különösen fájó lehet számukra, hogy Toni Leistner belerontott az örömükbe.



A hamburgi játékos interjú közben megfordult, majd felrohant a lelátóra és megtámadta az ellenfél csapatának egyik szurkolóját.



A 30 éves játékos először megragadta a drukkert, majd a földre lökte őt. A körülöttük lévők próbáltak közbeavatkozni, majd végül a biztonsági őrök vezették vissza a pályára az őrjöngő labdarúgót.

Hamburg defender Toni Leistner breaks from an interview following their 4-1 defeat at Dynamo Dresden to confront an opposing fan.pic.twitter.com/mDILuPz2uu