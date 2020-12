A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és listavezető Bayern Münchennel a német labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati rangadóján.

A vendégek másik magyar válogatott futballistája, Willi Orbán, a 78. percben csereként lépett pályára. A lipcseiek kétszer is vezettek, az első és a második félidő elején is, de be kellett érniük az egy ponttal. A Bajnokok Ligája-címvédő hazaiak legjobbja a duplázó Thomas Müller volt, míg Kingsley Coman három gólpasszt adott.

Bundesliga, 10. forduló:

Bayern München-RB Leipzig 3-3 (2-2)

Borítókép: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images