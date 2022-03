A német labdarúgó-bajnokságban hatodik SC Freiburg szerződést hosszabbított Christian Streich vezetőedzővel.

A magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató egyesület kedden számolt be arról, hogy egy további szezonnal megtoldotta a most 56 éves szakemberrel kötött megállapodást, azt azonban nem közölte, hogy pontosan meddig szól a tréner megbízatása.



Streich több mint tíz éve dolgozik a Freiburg vezetőedzőjeként, ezzel ő a leghosszabb ideje posztján lévő szakvezető a Bundesligában.







A Freiburg 25 forduló után még eséllyel pályázik arra, hogy akár Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végezzen a bajnokságban, a Német Kupában pedig elődöntőt játszik április 19-én a másodosztályú Hamburger SV együttesével. Ha Streich tanítványai fináléba jutnak, akkor történetük során első alkalommal játszhatnak a trófeáért.

