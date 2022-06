Robert Lewandowski felfedte kedvenc Forma-1-es pilótáját, miközben a saját karrierjéről is beszélt.



Az utóbbi időben Lewandowski lehetséges jövője szolgáltatta a legtöbb témát. A lengyel szeretne távozni a Bayern Münchentől és állítólag a Barcelona az átigazolás azonban korántsem tűnik annyira egyszerűnek. A német klub ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy a játékos kitöltse a 2023-ig szóló szerződését.A lengyel azonban nem törődik a rá nehezedő nyomással és örömmel tesz eleget a meghívásoknak. Nemrég a Monacói Nagydíjon vett részt, ahol azt is elárulta, nagy rajongója a sorozatnak.



„Fiatal korom óta követem az F1-et, és mindig emlékszem Michael Schumacherre” – mondta.



„Amit csinált, amit elért, az hihetetlen volt. Ez... Valami igazán hihetetlen volt."



Az interjúban Lewandowski elmagyarázta azt is, mi kellett ahhoz, hogy a világ egyik legjobbja legyen.



"Kiskorom óta arról álmodoztam, hogy nagy stadionokban játszhatok, a legnagyobb meccseken, rajongók ezrei előtt. Tudtam, hogy ehhez többet kell dolgoznom, mint másoknak, hogy a csúcsra jussak. Folyton azt mondogattam magamnak, nem számít, milyen jó vagyok, mindig lehetek jobb."



"Néha a csúcsra vezető út nehéz lehet, de ott maradni még nehezebb."



Azt is elmagyarázta, hogy ahhoz, hogy sportolóként tökéletes legyen, a kemény munka soha nem állhat meg.



"Az a lényeg, hogy folyamatosan keményen dolgozz, hogy folyamatosan fejlődj, csak így kerülhetsz közelebb a tökéletességhez" - mondta.



"Még, ha nagyon ügyes és tehetséges is vagy, mindig koncentrálnia kell. Természetesen, ha valami fontosat elér, ünnepelhet, de másnap már készen kell állnia a következő kihívásra."



Borítókép: Ryan Pierse/Getty Images