A Bild szerint a Dortmund hivatalosan is bejelentkezett Mats Hummelsért a Bayernhez, erről már Niko Kovac vezetőedzőt is informálták, sőt, a tárgyalások is megkezdődtek.

Az átigazolási összeg a hírek szerint 30 millió euro környékén mozog a hátvédért, akinek egyébként 2021-ig van szerződése a Bayernnel.

A szezon első felében Hummelsnek komoly nehézségei akadtak, a teljesítménye visszaesett, elképesztő hibákat ejtett. Több erős kritkát is kapott, főleg egy Dortmund elleni meccs után vették tűz alá.

Aztán mint később kiderült, betegen játszott a kérdéses mérkőzésen.

A Bayernhez hamarosan érkező Lucas Hernandez amúgy is szinte biztosan kispadra tenné Hummelst.

A Dortmundnál nagyobb elismerést és több játékidőt kapna. A Bild szerint a Dortmund - tanulva a szezon második felében tapasztalt leeresztésük miatt - pont olyan játékosokat keres most, akik tudnak helyzetet kezelni nagyobb nyomás alatt is.

A kérdés igazából az, hogy mit akar Hummels. Mérlegeli már egy ideje az átigazolást, ami viszont a fizetése csökkenésével járna. Évi 12 millió Eurót keres a Bayernnél, a Bild szerint valamivel 10 alatt kellene beérni a Dortmundnál.

