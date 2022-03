Christian Falk, a BILD német sportlap labdarúgó-osztályának vezetője szerint a Borussia Dortmund úgy sejti, Erling Braut Haaland a Manchester Cityhez igazol.

A hírt szerda este tette közzé a Twitteren, hiszen egyre jobban élesedik a verseny Haaland megszerzéséért. Nyílt titokká vált, hogy Haaland ezen a nyáron fontolgatja lehetőségeit, leginkább a Real Madriddal és a Manchester Cityvel hozták szóba.

TRUE The Bosses of @BVB believe that @ErlingHaaland agreed to a transfer to @ManCity pic.twitter.com/jjlcSCWSil