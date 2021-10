Az AS jelentése szerint a Borussia Dortmund készen áll arra, hogy megtartsa Erling Haalandot.

A német klub láthatóan készen áll arra, hogy megduplázza Haaland bérét 8 millió euróról 15 millió euróra, hogy megpróbálja rávenni, hogy maradjon náluk - bár ez még mindig irreális tervnek tűnik. Christina Falk, a SportBild további részletekkel jelentkezett az ajánlatról.

If you are in trouble make it double: @BVB wants to offer @ErlingHaaland almost double the salary so that he stays also next season in Dortmund. Raise from 8 Mio € to 15 Mio € @SPORTBILD @westsven