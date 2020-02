A Borussia Dortmund 4-0-ra legyőzte az Eintracht Frankfurt csapatát a német labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának pénteki játéknapján. A nagyarányú győzelemhez a télen igazolt Erling Braut Haaland is hozzájárult egy góllal, így újabb rekordot állított fel.

A Borussia -egyedüliként a mezőnyből- továbbra is veretlen hazai pályán. A vendég frankfurtiaknak pedig megszakadt a négy bajnokiból álló veretlenségi sorozatuk.



Bár még csak 6 mérkőzést játszott a sárga-feketék színeiben Erling Braut Haaland, egészen biztos, hogy a gárda nem bánta meg a leigazolását. Az 5 bajnokin és egy kupameccsen pályára lépő norvég már kilencszer betalát.



Haaland teljesítményére lassan elfogynak a szavak.

A 19 éves támadó újabb góljával ismét beírta magát a német futball történelemkönyvébe, hiszen ő lett az első olyan játékos, aki 5 bajnoki mérkőzés alatt képes volt 8 gólt szerezni.

Haaland saját teljesítményét nem kommentálta, csupán annyit írt ki Instagramjára, hogy fontos győzelem volt. Valamint megjegyezte, hogy ezt követően a Bajnokok Ligájára kell fókuszálniuk.

