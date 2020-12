A címvédő, jelenleg második Bayern München a veretlenül éllovas Bayer Leverkusen vendége lesz a német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának szombati játéknapján, és ha nyer, akkor a téli szünet előtt átveszi a vezetést.

Az előző szezont öt trófeával záró, így a Bajnokok Ligájában is címvédő müncheni sztárcsapat egy ponttal van lemaradva aktuális riválisától, amely a mostani idényben még nem kapott ki a Bundesligában, nyolc győzelem mellett négyszer játszott döntetlent.

A koronavírus-járvány miatt átalakított versenykiírás szerint a téli szünet a szokásosnál rövidebb, alig kéthetes lesz, a csapatok január első hétvégéjén folytatják a küzdelmet.



A Bayern egy szombati győzelemmel a tabella élén tölthetné a karácsonyi szünetet, ráadásul ezzel a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzignek is megnyitná az esélyt a Leverkusen megelőzésére. A Bayernhez hasonlóan 27 pontos Gulácsiék szombaton délután a 15. helyen álló Kölnt fogadják, és a papírforma szerint otthon tarthatják a három pontot.



Gulácsiéknak hozni kell a kötelezőt.



Fotó: Stuart Franklin/Getty Images



A Bayern az előző idényben a bajnokságban és a Német Kupában is legyőzte vendégként a Leverkusent, ugyanakkor a müncheni bajnoki meccset - még tavaly novemberben - a Bayer nyerte. A két együttes az elmúlt években rendszeresen gólokban gazdag összecsapásokat vívott egymással, 0-0-s döntetlenre legutóbb 2017 áprilisában volt példa, azóta minden találkozójukon legalább három gól esett.



A negyedik helyen álló Borussia Dortmund ezúttal - a péntek esti nyitómeccsen - a hatodik Union Berlin vendégeként lép pályára, míg a magyar válogatott Sallai Rolandot is a soraiban tudó, 11. helyezett Freiburg vasárnap a másik berlini együttest, a Herthát fogadja.



Szerda este Sallai szerezte csapata mindkét gólját a sereghajtó Schalke otthonában 2-0-ra megnyert összecsapáson, és vélhetően a vasárnapi meccsen is kezdő lesz majd.



A szintén válogatott, ám sérüléssel bajlódó Szalai Ádám csapata, a 17. Mainz ezúttal a 14. Werder Brement fogadja, a fordulót pedig vasárnap este az ötödik Wolfsburg és a hetedik Stuttgart találkozója zárja.

Bundesliga, 13. forduló:



péntek:

Union Berlin-Borussia Dortmund 20.30



szombat:

FC Augsburg-Eintracht Frankfurt 15.30

FSV Mainz 05-Werder Bremen 15.30

Borussia Mönchengladbach-1899 Hoffenheim 15.30

RB Leipzig-1. FC Köln 15.30

FC Schalke 04-Arminia Bielefeld 15.30

Bayer Leverkusen-Bayern München 18.30



vasárnap:

SC Freiburg-Hertha BSC 15.30

VfL Wolfsburg-VfB Stuttgart 18.00

Az állás:



1. Bayer Leverkusen 12 27-10 28 pont

2. Bayern München 12 37-18 27

3. RB Leipzig 12 24- 9 27

4. Borussia Dortmund 12 25-16 22

5. VfL Wolfsburg 12 19-13 21

6. Union Berlin 12 25-17 18

7. VfB Stuttgart 12 26-19 18

8. Borussia Mönchengladbach 12 23-20 18

9. Augsburg 12 15-17 16

10. Eintracht Frankfurt 12 19-22 14

11. Freiburg 12 16-22 14

12. Hertha Berlin 12 19-20 13

13. Hoffenheim 12 19-22 12

14. Werder Bremen 12 15-21 11

15. 1. FC Köln 12 13-21 10

16. Arminia Bielefeld 12 8-23 7

17. Mainz 12 12-25 6

18. Schalke 04 12 8-35 4

Borítókép: Mathias Renner/City-Press via Getty Images