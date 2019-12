A címvédő Bayern München a Bajnokok Ligájában aratott hétközi győzelmet követően a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában egyik kedvenc ellenfele, a Werder Bremen ellen javíthat szombaton.

A bajorok a legutóbbi két fordulóban kikaptak, előbb hazai pályán a Bayer Leverkusentől, majd a listavezető Borussia Mönchengladbach otthonában szenvedtek vereséget, így jelenleg csak a hetedik helyen állnak a tabellán.



A találgatások már meg is indultak, hogy Hans-Dieter Flick meddig lesz az együttes vezetőedzője, a Tottenham Hotspur felett aratott szerdai BL-siker után most a Bundesligában kellene "villantania" a csapatnak.

Erre nagyon jó esélye van, hiszen a Werder Bremen ellen lép pályára, amellyel szemben több mint tizenegy éve őrzi veretlenségét. A brémaiak legutóbb a 2008/09-es idényben győzték le a Bayernt, s azóta is csak három döntetlenre futotta az erejükből, miközben 18 alkalommal alulmaradtak. Ez a lesz a két csapat történetének 107. Bundesliga-mérkőzése, ezzel a Bayern történetének "legősibb" párharcává lép elő, egyel megelőzve a Hamburger SV elleni összecsapások számát.



A magyar érdekeltségű csapatok közül a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig a 16. helyen álló Fortuna Düsseldorf otthonában lép pályára, a lipcseiek - akiknél a magyar válogatott védő továbbra sem épült fel sérüléséből - sorozatban a hatodik bajnokijukat nyerhetik meg. Sallai Roland csapata, az SC Freiburg a hét forduló óta nyeretlen Hertha BSC-hez látogat, míg a Szalai Ádámot foglalkoztató Mainz a harmadik helyen álló Borussia Dortmundot fogadja.

Bundesliga, 15. forduló:

------------------------

péntek:

1899 Hoffenheim-FC Augsburg 20.30

szombat:

Bayern München-Werder Bremen 15.30

Hertha BSC-SC Freiburg 15.30

FSV Mainz 05-Borussia Dortmund 15.30

1. FC Köln-Bayer Leverkusen 15.30

SC Paderborn-Union Berlin 15.30

Fortuna Düsseldorf-RB Leipzig 18.30

vasárnap:

VfL Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach 15.30

Schalke 04-Eintracht Frankfurt 18.00

Az állás:

1. Borussia Mönchengladbach 14 30-16 31 pont

2. RB Leipzig 14 39-16 30

3. Borussia Dortmund 14 33-19 26

4. Schalke 04 14 25-18 25

5. SC Freiburg 14 24-17 25

6. Bayer Leverkusen 14 22-18 25

7. Bayern München 14 35-20 24

8. 1899 Hoffenheim 14 19-23 21

9. VfL Wolfsburg 14 15-14 20

10. Union Berlin 14 18-19 19

11. Eintracht Frankfurt 14 24-22 18

12. FC Augsburg 14 20-26 17

13. FSV Mainz 05 14 20-34 15

14. Werder Bremen 14 22-29 14

15. Hertha BSC Berlin 14 20-29 12

16. Fortuna Düsseldorf 14 16-29 12

17. SC Paderborn 14 17-32 8

18. 1. FC Köln 14 12-30 8



Borítókép: Michael Regan/Getty Images