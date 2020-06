Nincs válsághelyzet és edzőkérdés a Werder Bremen csapatánál, amely a német labdarúgó-bajnokság tabellájának utolsó előtti helyén áll.

"Négy mérkőzésünk van arra, hogy elérjük reális célunkat, vagyis elkerüljük a kiesést. Talán furcsán hangzik, de éppen a tabella állása bátorít minket" - nyilatkozta hétfőn Florian Kohfeldt vezetőedző.



A 37 éves tréner kifejtette, nem hét vagy nyolc pont a lemaradásuk, csupán három, amit négy forduló alatt ledolgozhatónak tart. A Werder Bremennek harminc kör után 25 pontja van, ezzel a 17. helyen áll. Az osztályozós pozíciót elfoglaló Fortuna Düsseldorf eddig 28 pontot gyűjtött, a bennmaradást jelentő 15. helyezett FSV Mainznak pedig 31 pontja van.



A brémaiak vasárnap 1-0-ra kikaptak a Wolfsburgtól, ez volt sorozatban a 13. nyeretlen bajnoki meccsük házigazdaként. Szombaton a sereghajtó Paderborn otthonában lépnek pályára, majd jövő kedden a címvédő és listavezető Bayern Münchent fogadják, amely éppen azon a találkozón biztosíthatja be újabb bajnoki címét.