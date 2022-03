A Bayern München egykori legendája, Lotthar Mätthaus szerint a német sztárcsapat tiszteletlen a lengyel támadóval, Robert Lewandowskival szemben, amiért nem kezdett vele tárgyalásokat szerződése meghosszabbításáról.

A lengyel támadó szerződése 2023-ban jár le a bajor klubbal, és a két fél még nem állapodott meg az új szerződésről.

A bajor klub korábban azt közölte, hogy még idén tavasszal szeretne megállapodni Lewandowskival.

Szerdán Fabrizio Romano átigazolási szakíró arról számolt be, hogy Pini Zahavi, Lewandowski ügynöke megerősítette, hogy még nem kezdtek tárgyalásokat a bajorokkal.

Robert Lewandowski’s agent Pini Zahavi when asked about the contract situation: “I can confirm there hasn't been any contact with FC Bayern yet”, he told Kicker. #FCBayern



Lewandowski's not happy with current situation. New deal in the summer or he'd be prepared to leave.