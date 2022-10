A Bayern München sztárja szókimondó bejegyzésben üzent a Kopa-trófeáról lemaradó társának.



Ahogy arról korábban beszámoltunk az Aranylabda átadó ünnepségén a Barcelona ifjú titánja, Gavi kapta meg a legjobb fiatal játékosnak járó trófeát. A spanyol mögött Eduardo Camavinga végzett a második helyen, míg a harmadik Jamal Musiala lett.



Gavi az elmúlt szezonban 63-szor léphetett pályára a katalánok színeiben, ami nem kis teljesítmény, ugyanakkor a „bronzérmesként” végző Musiala sem panaszkodhat.



A 19 éves játékos már a szezon elején bekerült Julian Nagelsmann sztárokkal teletűzdelt keretébe és az egész évad során fontos eleme maradt annak. A középpályás 40-szer lépett pályára, ami alatt 8 gólig jutott.Teljesítménye alapján sokan azt hitték, hogy övé lesz a Kopa-trófea, végül azonban meg kellett elégednie a harmadik hellyel.



Az eredményhirdetés után Musiala csapattársa, Alphonso Davis a közösségi oldalán reagált a történtekre.



„Lehet, hogy elvették tőled a Kopa-trófeát, de nem vehetik el a jövőbeni Aranylabdát #GoldenBoy" - írta Davies a Twitterén, amihez néhány közös képet is csatolt.

They may have denied you of your Kopa Trophy, but they won’t deny you of your future Ballon d’Or #GoldenBoy pic.twitter.com/8YQXkWuVzw