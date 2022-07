David Raum 2021-ben ingyen került a Greuter Fürthtől a Hoffenheimhez, ahol egy szezon alatt megvetette a lábát, 32 Bundesliga találkozón 3 gólt és 13 gólpasszt jegyzett.

A német játékos a válogatottban is szerepelt már, a magyarok elleni találkozón is pályára lépett. Utánpótlás szinten is remek számai vannak, az U19-es Nationalelfben 49 meccsen 16 gólt és 17 gólpasszt szerzett.

Raum piaci értéke jelenleg 20 millió euró körül van, a játékos bal és jobbszélen egyaránt bevethető.

Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images