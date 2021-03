A címvédő és listavezető Bayern München 4-0-ra kiütötte szombaton a vendég VfB Stuttgart gárdáját a német labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában.

A bajorok korán emberhátrányba kerültek ugyan - Alphonso Daviest a 12. percben kiállították -, de a 23. percben már úgy volt háromgólos az előnyük, hogy öt perc leforgása alatt találtak be háromszor a stuttgartiak kapujába.



Akárcsak a lengyel válogatottal a magyarok elleni csütörtöki, világbajnoki selejtezőre készülő Robert Lewandowski is a szünetig. A negyedik hazai gól, sorrendben a második, Serge Gnabry érdeme.



A második félidőben nem változott az eredmény, a Stuttgart öt forduló után kapott ki ismét a Bundesligában.



A góllövőlistát 35 találattal vezető lengyel centernek ezzel a mostani a legeredményesebb idénye a Bundesligában, eddigi legjobbja az előző kiírásban elért 34 gólt volt, amit 31 meccsen ért el.



Lewandowski ráadásként most már egyedül áll a Bundesliga gólszerzőinek örökrangsorában a második helyen, miután három találatával (271) megelőzte a legutóbbi fordulóban beért Klaus Fischert (268). Az élen a legendás Gerd Müller (365) áll.



Lewandowski első játékosként tudott eredményes lenni a német bajnokságban minden riválissal szemben egy szezonon belül, és hárommal közelebb került Gerd Müller 1971/72-es bajnoki rekordjához, amikor 40 találattal zárt.



A stuttgartiakhoz hasonlóan az Union Berlin is öt forduló után maradt alul a pontvadászatban, utóbbi együttes Frankfurtban kapott ki 5-2-re.

Bundesliga, 26. forduló:

Bayern München-VfB Stuttgart 4-0 (4-0)

Eintracht Frankfurt-Union Berlin 5-2 (4-2)

1. FC Köln-Borussia Dortmund 2-2 (1-1)

Werder Bremen-VfL Wolfsburg 1-2 (1-2)



később:

Schalke 04-Borussia Mönchengladbach



vasárnap játsszák:

TSG Hoffenheim-FSV Mainz 05 13.30

Hertha BSC-Bayer Leverkusen 15.30

SC Freiburg-FC Augsburg 18.00



pénteken játszották:

Arminia Bielefeld-RB Leipzig 0-1 (0-0)

Borítókép: Matthias Balk - Pool/Getty Images