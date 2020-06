Hansi Flick, a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője azt mondta, örülne, ha a Német Kupa július 4-ei, berlini döntőjében már nézők előtt játszhatnának.

"Mindig is azt mondtam, hogy a szurkolók nagyon, de nagyon hiányoznak. Ha az illetékesek úgy döntenek, hogy beengednek nézőket, az még szebb lesz" - fogalmazott a címvédő együttes trénere.

Hozzátette: vannak dolgok, amikről nem ő vagy ők határoznak, hanem máshol dőlnek el.



"Az biztosan jót tesz, ha drukkerek is vannak a stadionban. Hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, azt a szakértőknek kell meghatározniuk" - mondta.



A berlini Olimpiai Stadionban általában teltház - több mint 70 ezer néző - van a kupadöntőn. A koronavírus-járvány miatt életben lévő szabályok szerint ugyanakkor jelenleg a bajnokságban és a kupában is csak zárt kapus mérkőzésre van lehetőség.



A finálét a Bayer Leverkusennel vívja majd a Bayern München.

Borítókép: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images