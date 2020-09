A német válogatottsági rekorder és korábbi magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus szerint a labdarúgó Bundesligában és a Bajnokok Ligájában is címvédő Bayern Münchennek le kellene igazolnia Andrej Karamaricot a Hoffenheimtől.

"Olyan játékos, akiben bizonyosan megvan minden ahhoz, hogy a Bayern futballistája legyen" - nyilatkozta az 59 éves szakember, aki szerint a 48-szoros horvát válogatott támadó akár Robert Lewandowski, valamint Thomas Müller helyettese is lehetne a csapatnál.



A 29 esztendős Kramaric két góllal vette ki a részét a Hoffenheim Bayern felett aratott vasárnapi 4-1-es diadalából, Matthäus pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a játékosnak 2022-ig érvényes szerződése van a sinsheimi együttesnél.



"Szerintem nagyjából 40 millió euróba kerülne a szerződtetése, de úgy vélem, egy olyan klubnak, mint a Bayern ezt a pénzt megérné a leigazolása" - tette hozzá Budapesten élő Matthäus.



A játékosként 1990-ben világbajnok, 150-szeres német válogatott ex-futballista szerint az átigazolási időszak jövő hétfői lejártáig bőven van még tennivalója a Bayern Münchennek, amelynek labdarúgóira a klub- és válogatott szinten is sűrű program, valamint az egymást érő tétmérkőzések nagy terhet rónak.

