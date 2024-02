Folytatódik a zűrzavar a Bayern Münchennél. A klub főnökei terveket készítenek arra az esetre, ha Thomas Tuchelt el kell bocsátani.

A Bayern München zsinórban három meccset veszített el. A katasztrofális eredmények átragadtak a hangulatra - forrong az öltöző. A müncheni játékosok talán épp most veszítik el az esélyüket arra, hogy a szezon végén újabb trófeát emeljenek a magasba.

Florian Plettenberg kitart amellett, hogy a Bayern Thomas Tuchel edzővel szeretné befejezni a szezont, de az 50 éves szakember pozíciója nagyon ingatag. A klubfőnököknek minden meccs után értékelniük kell a helyzetet. A német bajnok ugyanakkor vészforgatókönyveket fontolgat. Pletteberg szerint valóban folytak tárgyalások a klubon belül Zinedine Zidane-ról.

