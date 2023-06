Herbert Hainer, a Bayern München elnöke is reagált Xavi szavaira, aki nemrég arról beszélt, hogy bár Joshua Kimmich a németek játékosa, jövője alapvetően attól függ, hogy csatlakozni szeretne-e a Barcelonához.

Merthogy Robert Lewandowski tavaly ilyen motivációval volt felvértezve és az elmúlt egy évet tekintve elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a katalánok újra bajnoki címet ünnepelhettek.

Hainer, talán érthető módon kicsit ellenséges hangnemben beszélt a szituáciról, ami a védekező-középpályást illeti.

„Nem értem miért flörtölnek ennyire nyíltan a futballistánkkal. Joshua Kimmich teljes mértékig az egyik alappillérünk, és egyértelműen tervezünk vele a jövőben is.”

