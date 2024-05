Rég nem látott inkonzisztencia jellemzi jelenleg a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bayern Münchent edzői fronton. Négy szezon alatt Vincent Kompany már a negyedik edzője lesz a bajor gárdának, ráadásul érte is 10 millió eurót fizetett a müncheni együttes, hogy kivásárolja őt szerződéséből a Burnley-től. Hansi Flick 2021-es menesztése óta pedig fizetésekre, kompenzációs díjakra és egyéb edzői kontraktusokra 62,5 millió eurót tapsolt el a Bayern.

