A Bild információi szerint a Bundesliga tavalyi bajnoka, a Bayern München Timo Wernert szeretné leigazolni. Ez azonban azt jelentené, hogy Mario Mandzukic szinte biztos, hogy nem tér vissza a bajorokhoz.



Az RB Leipzig 23 éves, válogatott támadójának Timo Wernernek még egy év van hátra a lipcsei szerződéséből, ezért a Bayern kedvező feltételekkel szállhat ringbe a csatárért.



A hírek szerint Werner ügynöke már tárgyalóasztalhoz is ült a bajor klub előljáróival, és a csatár is szívesen váltana. Így már csak a Leipzignek kell igent mondania a transzferre, akik egy 25 millió eurós ajánlatot már visszadobtak, ezért a Bayern most 40 millióval próbálkozik.



A Bild szerint a Bayern mellett a Napoli, a Valencia és a Roma is szívesen látná Wernert a csatársorában, aki az előző idényben 30 mérkőzésen 16-szor talált a kapuba és 9 gólpasszt is kiosztott a Bundesligában.



Fotó: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images