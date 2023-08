A Kí Klaksvík elleni hazai 3-0-s vereséget követően Máté Csaba vette át a Ferencvárosi TC irányítását. A tréner vezetésével sikeresen felülmúlták az ír Shamrock Rovers csapatát, ahogyan a máltai Hamrun sem tudta megnehezíteni a bajnok dolgát.

A harmadikszámú európai kupasorozat főtáblájától mindössze egy meccs választja el az FTC-t, a Zalgiris elleni visszavágót kényelmes helyzetből várhatják Varga Barnabásék.

Az edző a vilniuszi meccset követően a klub hivatalos honlapjának nyilatkozott:

„A sportban nem szabad korán kimondani a végső sikert. Nagy lépést tettünk a továbbjutás felé, de van még egy mérkőzés, amire tisztességesen fel kell készülni. Csak rajtunk múlik, hogy mi lesz ebből. Az első félidőben is voltak helyzeteink, ahogy az ellenfélnek is, de irányítottuk a meccset, a játékosokban van feszültség, amikor tudják, hogy többel is lehetne már vezetni. Talán ez érződhetett rajtuk. A második gól után valami felszabadult bennük. Jár a gratuláció ezért a teljesítményért.”

Máté Csaba hozzátette, reméli Adama Traoré remek formája folytatódik. A góllal debütáló Alekszandar Pesics kapcsán megjegyezte, „a csatárok is számolják, hogy hány gólt szereznek. Annak is örülünk, hogy a többi játékosunk is gólerős. Sok gólt szereztünk mostanában, az kell, hogy ez az éhség megmaradjon.”

A vezetőedző köszönetet mondott a szurkolóknak, bízik benne, hogy sikerül meghálálni nekik a támogatást. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik, a budapesti mérkőzés 20:00-kor kezdődik.

Borítókép: fradi.hu