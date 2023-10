Botrányos jelenetekkel zárult Alkmaarban az AZ – Legia kupamérkőzés. A lefújás után a vendégek, a hatóságok és a biztonsági személyzet dulakodásba keveredett, két futballistát előállítottak, miközben a varsói klubelnököt többször arconütötték.

Josue és Pankov az éjszakát és a másnap délelőttöt is az alkmaari rendőrörsön töltötte, a csapat időközben hazarepült, délután pedig Mioduski elnök és a kommunikációs igazgató sajtótájékoztatót tartott.

A két játékos végül péntek estére ért vissza a lengyel fővárosba, szombat délután pedig hivatalos nyilatkozatot tettek közzé:

Josue Pesqueria:

Az Alkmaarban történteket még mindig nem értem. Sok országban, sok klubban játszottam már, de még soha nem tapasztaltam ilyen bánásmódot a biztonságiak és a rendőrség részéről. Az agressziójuk és a provokációjuk elképzelhetetlen és elfogadhatatlan volt.

Szeretnék köszönetet mondani a klub embereinek, az elnöknek és a lengyel hatóságoknak, akik sokat tettek a helyzet tisztázása és a segítségünk érdekében. Most boldog vagyok, hogy a feleségemmel és a lányommal lehetek, akik szintén nehéz időket élnek át a helyzet miatt.

Köszönöm mindenkinek a támogatást és az üzeneteket.

További szeretetet, tiszteletet és békét.

Radovan Pankov:

Dariusz Mioduski, a bátor és büszke tulajdonosunknak és elnökünknek, minden Legia-szurkolónak és a klub embereinek is szeretnék köszönetet mondani. Most még boldogabb vagyok, hogy ezt a klubot választottam, mert ugyanazokat az értékeket hirdeti, amelyeket én is vallok: becsület, méltóság, büszkeség, család.

Külön köszönetet szeretnék mondani Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnöknek, aki mögöttünk állt, és megmutatta, hogy bátor, becsületes és kedves ember, valamint a lengyeleknek, akik sikeresen mutatkoznak be a világban. Tegnapig egy otthonom volt, Szerbia, mostantól Varsót és Lengyelországot tekintem második otthonomnak. Én és a családom ezt soha nem fogjuk elfelejteni.

Az ügyben időközben az UEFA is vizsgálatot indított. A Legia vasárnap a bajnoki címvédő Raków Czestochowa együttesét fogadja.



Borítókép: Kamil Marciniak / Legionisci.com