Yaya Touré elefántcsontparti válogatott labdarúgó, aki korábban szerepelt az FC Barcelona csapatánál is, egy igazán kellemetlen szituáció miatt magyarázkodhat.

A "Soccer Aid" elnevezésű jótékonysági gálára kapott meghívást, de viselkedése miatt már ki is rakták a keretből.

Touré a rendezvény közös chat csoportjába - ahol a játékosok és szervezők egyeztettek a részletekről - küldött pornográf tartalmű videót, majd jelezte a csapattársaknak, hogy készüljenek mert estére prostituáltakat rendelt.

Az eset után a szervezők azonnal közölték Touréval, hogy nem számítanak rá a meccsen.

A játékos a közösségi oldalán kért bocsánatot a történtekért.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.



Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw