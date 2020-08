Ucsida Acuto, a japánok 74-szeres válogatott labdarúgója bejelentette, hogy a hónap végén visszavonul.

A 32 éves Ucsida 2006-ban kezdte profi pályafutását a Kashima Antlers csapatában, amellyel háromszor is bajnok lett hazájában. Ezután 2010-ben német élklub, a Schalke 04 szerződtette. A Bundesligában hét szezont töltött, 2011-ben megnyerte a Német Kupát és a szuperkupát, a bajnokság álomcsapatába kétszer is beválasztották.



A karrierjét három évvel ezelőtt az Union Berlinnél folytatta, de makacs térdsérülése miatt keveset játszott, és egy szezon után visszatért a Kashima Antlers együtteséhez, amellyel 2018-ban megnyerte az ázsiai Bajnokok Ligáját.



A jobbhátvéd 2008 és 2015 között 74 válogatott mérkőzésen két gólt szerzett. Szerepelt a 2008-as pekingi olimpián és a 2014-es világbajnokságon is. A 2010-es vb-n ugyancsak tagja volt a japánok keretének, de a dél-afrikai tornán nem lépett pályára. A válogatottal 2011-ben megnyerte az Ázsia Kupát.

Borítókép: Mathias Renner/City-Press via Getty Images