A szezon hátralévő részére ismét öt cserelehetősége lesz az edzőknek az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntése értelmében.

Aleksander Ceferin elnök a csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a szabályt alkalmazzák klubszinten a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is, továbbá a válogatott versenysorozatoknál a Nemzetek Ligájában és az Európa-bajnoki pótselejtezőkön.



A futball szabályalkotó testülete (IFAB) a koronavírus-járvány miatt annak érdekében, hogy csökkenjen a játékosok terhelése, engedélyezte az öt cserelehetőséget. Az UEFA a Bajnokok Ligája és az Európa-liga nyári befejezésekor élt ezzel az opcióval, ugyanakkor a két sorozat 2020/21-es idényének selejtezőjében visszatért a három cserelehetőségre, de európai klubokat tömörítő szervezet (ECA) nyomatékosan kérte, hogy az új idényben is biztosítsa ezt a rendkívüli lehetőséget a trénerek és játékosok számára.



Az IFAB jövő augusztusig meghosszabbította a három helyett öt cserét engedélyező szabályt, de az egyes nemzeti bajnokságoknak saját jogkört adott annak alkalmazására. A spanyol, a német és a francia liga is az öt csere megtartása mellett döntött, az angol Premier League-ben azonban visszatért a három változtatási lehetőséghez, ahogy a magyar élvonal is így tett.



A szlovén sportvezető arról is beszélt, hogy a Nemzetek Ligája négyes döntőjére valószínűleg jövő októberben kerül sor, a rendezés iránt pedig Olaszország, Hollandia és Lengyelország érdeklődik.

Borítókép: Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images