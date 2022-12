A 23 éves Cody Gakpo a vb-n nyújtott teljesítményével tovább fokozta a sztárklubok érdeklődését.

A Manchester United már a nyáron szerette volna leigazolni, de most úgy néz ki, hogy a Real Madrid is a kérők közt lehet.

Virgil van Dijk, válogatottbeli csapattársa szerint egyáltalán nem mindegy, hogyan dönt most Gakpo.

"Manchester United vagy Real Madrid? Nem akarok tiszteletlen lenni, de jelenleg egyáltalán nincs egy szinten a két klub. Cody jó játékos, keményen dolgozik, elképesztően tehetséges és még sokkal több is van benne!”



Nyilatkozatával van Dijk egyértelműen utalt arra, hogy ha Gakpo a Real helyett a Unitedet választja, hátrányba kerülhet és kevesebb esélye lesz arra, hogy trófeákat nyerjen.

Van Dijk: “Cody Gakpo to Man Utd or Real Madrid? Are Manchester United and Real Madrid the same level at this moment? No disrespect, not at all”, tells @TheAthleticFC. #transfers



“He’s a great boy. Cody works hard, is very talented and there’s definitely more in him”. pic.twitter.com/I2FEVgDaB5