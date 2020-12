Társoldalunk, az erdelysport.hu írását változtatások nélkül közöljük.

Nagyon sok erdélyi és határon túli magyar csalódott a magyarországi magyarokban, ezért változtatni kell az emberek mentalitásán, fogalmazott a Tessék kérem! nevű szatmárnémeti ingyenes közéleti havilapnak adott interjúban Vincze Ottó.



A most 46 esztendős egykori 11-szeres magyar válogatott labdarúgó elsősorban a Ferencváros 1995-ös Bajnokok Ligája-szerepléséről beszélgetett Simon Levente újságíróval, de természetesen nem mehettek el szó nélkül a svájci Sionban, a spanyol Barcelonában, valamint a német Mannheimban és Cottbusban is megfordult egykori kiváló labdarúgó erdélyi kapcsolatai mellett sem.



Mint kiderült, Teremi László, aki korábban a Szatmárnémeti VSK kézilabda-csapatának kapusa volt, Vincze unokaöccse. A Fradi, a Vasas, a Zalaegerszeg és a Győr egykori játékosa arról is nyíltan beszélt, milyen benyomások érték eddigi erdélyi látogatásai alkalmával.

Forrás: erdelysport.hu