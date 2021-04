A labdarúgó Európai Szuperliga (ESL) szerda hajnalban közleményben jelentette be, hogy "átalakítja a terveket", miután a hat angol egyesület visszalépett a kontinens 12 topklubja által életre hívott versenysorozattól.

"A jelenlegi körülmények között át kell gondolnunk azokat a lépéseket, amelyek a legmegfelelőbbek ahhoz, hogy átalakítsuk a tervezett sorozatot" - írta közleményben az ESL, amely jelezte: az angol klubok távozása ellenére határozottan kiáll azon célja mellett, hogy egy új európai versenysorozatot hozzon létre, mert "a jelenlegi rendszer nem működik. A mi javaslatunknak az a célja, hogy lehetővé tegye a sportág fejlődését, miközben erőforrásokat és stabilitást generál a teljes futballpiramis számára, ideértve azoknak a pénzügyi nehézségeknek a leküzdését, amelyeket a labdarúgás közössége a világjárvány következtében tapasztalt" - áll a közleményben.

A 12 csapatos Európai Szuperliga létrehozását vasárnapról hétfőre virradóra jelentették be, az alapítók között angol, olasz és spanyol klubok is voltak, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széleskörű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett ESL-lel szemben. Elsőként kedden este a Manchester City jelentette be hivatalosan, hogy visszalép az ESL-szerepléstől, majd szerda hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből. A Szuperligában ez a hat angol csapat vett volna részt a spanyol Atlético Madrid, az FC Barcelona - sajtóhírek szerint ez a két klub is kilép - és a Real Madrid, valamint az olasz AC Milan, az Internazionale és a Juventus mellett. A tervek szerint az új versenysorozatnak 15 állandó tagja lett volna. Az ESL elnökének Florentino Perezt, a Real Madrid elsőszámú vezetőjét választották meg.



Andrea Agnelli, a Juventus elnöke a La Repubblica című olasz napilapnak megerősítette, hogy az ESL létrehozói nem visszakoznak.

"Vérszerződést kötöttünk, és nyomulunk tovább. Ennek a projektnek továbbra is megvan minden esélye arra, hogy százszázalékosan sikeres legyen" - közölte az ESL alelnöke a Szuperliga vezetőségének keddi ülése előtt. "Nem akarunk ártani a nemzeti bajnokságoknak, és a klubok teljesen önszántukból csatlakoztak."

Agnelli kifejtette, súlyos következményei lehetnek annak az UEFA-reakciónak, mely szerint az érintett egyesületeket kitiltják a hazai és nemzetközi sorozatokból.

"Ez komoly túlkapás lenne. Ez a fenyegetés törvényellenes, és nemcsak az UEFA monopóliumát jelezné, hanem már diktatúrára utalna" - tette hozzá.

Az Atlético Madrid és az Inter is kilépett az Európai Szuperligából. Jelen állás szerint az AC Milan, az FC Barcelona, a Juventus és a Real Madrid maradt a Szuperligában.

