Vajon Szoboszlaiék nyerni tudnak az Arsenal ellen? Mire megy egymással az Inter és a Juventus? Vajon vissza tud vágni a Real Madrid az Atletico Madridnak? Ezekre a kérdésekre biztosan választ kapunk a vasárnapi játéknap végére.

17:03 - Tíz emberrel fejezte a mérkőzést Kerkez Milos csapata, a Bournemouth 1-1-es döntetlent játszott a Nottingham ellen. Hiába szerezte meg a vezetést a hazai csapat már az ötödik percben, a félidő legvégén jött a válasz a vendégek részéről, így a csapatok döntetlennel vonultak el a félidőre. A második játékrészben a sok szabálytalanságot és sárga lapot leszámítva több találat nem született, Kerkez Milos pedig a mérkőzés utolsó részére állt be a 83-dik percben, de változás az eredményben nem történt, csupán a pályán lévő játékosok számában, mivel a 84-dik percben a hazaiak játékosát kiállították, az eredmény pedig maradt az 1-1. Kerkezék továbbra is a 12-dik helyen állnak a bajnokságban.

It's a draw at Vitality Stadium. pic.twitter.com/b0UJcYFQbW

17:00 - Egy őrült mérkőzésen kapott ki hazai pályán a Chelsea a Wolves ellen. A Kékek hiába kezdték jól a mérkőzést és szereztek vezetést, a vendég együttes hamar kiegyenlített és végül egy hazai öngólnak köszönhetően 2-1-es előnnyel fordultak. A második játékrészben aztán további két találattal már 4-1-re elhúzott a Wolves, Pochettino együttese pedig már csak szépíteni tudott Thiago Silva révén, a végeredmény tehát 4-2 lett a vendég Wolves javára. A Chelsea ezzel a vereséggel nem tudta megelőzni ellenfelét a tabellán, így a Wolves továbbra is a 10-dik, míg a Kékek a 11-dik helyet fogalják el a bajnokságban.

16:55 - Magabiztosan nyert a Manchester United a West Ham ellen a Premier League vasárnapi játéknapján. A Vörös Ördögök Hojlund és Garnahco góljaival egy sima 3-0-ás győzelmet arattak hazai pályán, az Old Trafford közönségének legnagyobb örömére. Erik ten Hag együttese így továbbra is a West Ham előtt állnak a bajnokságban a hatodik helyen, 6 ponttal lemaradva a Tottenham mögött.

Three goals and three points! #MUFC || #MUNWHU