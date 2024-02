Jön a Derbi, a Real Madrid a Sevillát fogadja, a Napoli az újonc ellen találna vissza a győztes útra, a Liverpool pedig a Chesea együttesével döntőzik Izgalmas játéknap vár ránk, érdemes sűrűn felkeresni tehát a Sport365 rendszeresen frissülő bajnoki körképét:



17:10 - Hajrágóllal bukta a győzelmet a Napoli

A címvédő Napoli 1-1-es döntetlent játszott a kiesőhelyen álló Cagliari otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A hazaiaknak a 32. percben volt egy les miatt érvénytelenített találatuk, az egyenlítő gólt pedig a 96. percben szerezték.

Ezen a találkozón mutatkozott be a nápolyiak kispadján Francesco Calzona vezetőedző, aki a kedden menesztett Walter Mazzarri helyét vette át.





17:00 - Először nyert Kisvárdán a Paks

Az első negyedórában a Paksnak volt egy helyzete, Windecker fejelt szépen, ettől eltekintve azonban nem igazán forogtak veszélyben a kapuk, bár mindkét csapat többször eljutott ellenfele 16-osáig. A következő 15 percben is a paksiak előtt adódott nagy helyzet, megint Windecker járt közel a gólszerzéshez, de a hazai kapus reflexmozdulattal hárított. Éppen eltelt fél óra, amikor tizenegyeshez jutott a vendég csapat, mert Matic elrúgta Tóth Barna támaszkodó lábát. A büntetőt Mezei magabiztosan hajtotta végre: a kapu bal oldalába lőtt. Az első komoly hazai gólszerzési lehetőségre csaknem negyven percet kellett várni.

A második félidőre három helyen változtatott a hazai csapat összeállításán Feczkó Tamás vezetőedző. Mindjárt a játékrész elején mindkét csapat nagy gólhelyzetbe került, majd az 57. percben a Kisvárda 11-eshez jutott, mert Szappanos egy jobb oldalról elvégzett szabadrúgásnál durván jött ki a kapujából, két hazai játékost is letarolt. A büntetőt Mesanovic végezte el a 60. percben, Szappanos azonban balra vetődve védett és az ismétlésnél is a helyén volt. A második félidő közepe előtt megtörtént mind az öt hazai csere, és ez meg is látszott a teljesítményen, a Kisvárda aktívabban futballozott, mint az első félidőben. A hajrá előtt kapuscserére kényszerült a Paks, a kifutó Szappanos ütközött felugorva Mesanoviccsal, a talajra érkezésnél pedig megbicsaklott a térde. Nagyon nyomott a végén a Kisvárda, kapufáig is eljutott, de nem tudott egyenlíteni.





14:30 - Megszakította rossz sorozatát a Juventus

A Frosinone és a Juventus is pocsék formában készült a vasárnapi bajnokira, a torinói együttes 1, ellenfele 0 pontot szerzett az elmúlt három fordulóban. Vlahovics már a 3. percben vezetéshez juttatta a Zebrákat, de a Frosinone tíz percre rá egyenlített, majd a 27. percben már vezetett is. A szerb támadó újfent betalált, ezzel 2-2 lett.

Sokáig úgy tűnt, ez is marad a végeredmény, ám a 90+6. percben Vhalovics szögletét Rugani gólra váltotta, ezzel nyert a Juve.



11:00 - A mai program:

NB I

22. FORDULÓ

15.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

14.30: Wolverhampton–Sheffield United (Tv: Spíler1)

ANGOL LIGAKUPA

DÖNTŐ

16.00: Chelsea–Liverpool (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

13.00: Lens–Monaco (Tv: Arena4)

15.00: Le Havre–Reims

15.00: Nice–Clermont

15.00: Toulouse–Lille

17.05: PSG–Rennes

20.45: Olympique Marseille–Montpellier

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

15.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim (Tv: Arena4)

19.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)



OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

12.30: Juventus–Frosinone (Tv: Sport1)

15.00: Cagliari–Napoli (Tv: Sport1)

18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Sport1)

20.45: Milan–Atalanta (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

14.00: Cádiz–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.00: Real Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Las Palmas–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

Borítókép: Sport365