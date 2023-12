Vasárnapi bajnoki körkép: Nyert az Arsenal, parázs meccsen fordított az Aston Villa

December 17-én is számos érdekes, izgalmasnak ígérkező bajnoki mérkőzést rendeznek a topligákban és Magyarországon is. A találkozók alakulásáról rendszeresen frissülő körképben számol be a Sport365.