Izgalmas mérkőzésekre számíthatunk a Premier League-ben, a Liverpool a Brighton otthonába látogat, a West Ham a Newcastle-t fogadja, de a nap rangadója az Arsenal-Manchester City összecsapás lesz. Pályára lép ma a PSG, a Bayern München, a Napoli és a Barcelona, az NB1-ben pedig a Ferencváros Dzsudzsák Debrecenjét fogadja.

18:40 - A La Ligában az Atlético Madrid-Real Sociedad meccs ígérkezett az egyik legkeményebbnek. Végül 2-1 arányban a matracosok otthon tudták tartani a pontokat. Lino és Griezmann voltak a gólszerzők, amikre Oyarzabal válaszolt.

18:30 - A címvédő és listavezető Ferencváros 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán a DVSC-vel a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

17:25 - A Leverkusen sima győzelemmel nyitotta meg a Bundesliga vasárnapi játéknapját. A gyógyszergyáriak 3-0-ra múlták felül hazai pályán a Köln csapatát, akik továbbra is tökutolsók, mindössze egy ponttal.

17:00 - A Lyon gólgazdag, 3-3-as meccset játszott a Lorient ellen hazai pályán, a Brest pedig 1-1-re végzett a Toulouse csapatával. A Montpellier-Clermont találkozót nézőtéri rendbontás miatt félbeszakították. A vendégek kapusát egy petárdával dobták fejbe, ami miatt nem tudta folytatni a meccset.

The match between Montpellier and Clermont has been interrupted after goalkeeper Mory Diaw was stunned by a firework thrown from the Montpellier fans. The Senegalese goalkeeper had to be stretched off. pic.twitter.com/YvNOxW1FLg