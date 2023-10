Telt ház előtt lép pályára a Fradi Diósgyőrben, Milan - Juve rangadó lesz a San Siróban! Ma is számos izgalmas mérkőzést követhetünk, érdemes felkeresni a folyamatosan frissülő körképünket!

15:15 - A Puskás Akadémia vendégként 5-0-s győzelmet aratott az MTK Budapest ellen vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójában.

Stieber Zoltán a 7. percben megszerezhette volna a vezetést a hazaiaknak, de büntetője kimaradt, nem sokkal később Batik Bence talált be, majd Gruber Zsombor is beköszönt. A második félidőben Corbu, a válogatott Nagy Zsolt és Favorov is bevette Demjén Patrik kapuját.



15:00 - Peches öngól is kellett a Lorient győzelméhez

A francia bajnokság vasárnapi játéknapjának nyitómeccsén a Lorient 2-1-re legyőzte a Rennes együttesét. A hazaiak első gólját Omari hozta össze, nem is akármilyen módon: VIDEÓ ITT! A vendégek Blas révén bő negyedórával később egalizáltak, de a félidő végén ismét a Lorient szerzett vezetést, a végeredmény is ez lett.



14:35 - El Shaarawy gólja római győzelmet ért

A Monza együttesét fogadta José Mourinho csapata, a vendégek 12, a fővárosiak 11 pontot gyűjtöttek az első nyolc fordulóban. A 41. percben Danilo D'Ambrosio megkapta második sárgalapját, így a monzaiak megfogyatkoztak. Emberhátrányban is tartották magukat a vendégek, egészen a 90. percig, ekkor Stephan El Shaarawy talált be. A hosszúra nyúló mérkőzés végén Mourinhót elküldték a kispadtól.



12:00 A napi program:

NB I

10. FORDULÓ

13.15: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Debreceni VSC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.45: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

17.30: Aston Villa–West Ham United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

13.00: Lorient–Rennes (Tv: Match4)

15.00: Lille–Brest (Tv: Match4)

15.00: Nantes–Montpellier

15.00: Toulouse–Reims

17.05: Monaco–Metz (Tv: Match4)

20.45: Lyon–Clermont

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Köln–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: Heidenheim–Augsburg

NÉMET 2. BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

13.30: Nürnberg–Hertha BSC (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

12.30: Roma–Monza (Tv: Sport2)

15.00: Bologna–Frosinone (Tv: Sport2)

15.00: Salernitana–Cagliari

18.00: Atalanta–Genoa (Tv: Sport2)

20.45: Milan–Juventus (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

14.00: Las Palmas–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Girona–Almería (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

