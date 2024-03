Rangadó Székesfehérváron és Liverpoolban, Xabi Alonso csapata nagy lépést tehet a bajnoki cím felé... A vasárnapi bajnoki mérkőzésekről folyamatosan frissülő körképben számolunk be!



22:00 - Négy gól Zalaegerszegen

Bognár István duplájával az MTK 2-0-ra is vezetett, de a második félidő elején egalizáltak a zalaegerszegiek, a végeredmény 2-2.





21:35 - A veretlenül listavezető Bayer Leverkusen hazai pályán 2-0-ra nyert a több mint egy órán át emberhátrányban játszó Wolfsburg ellen vasárnap a német labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.

Bundesliga, 25. forduló:

Eintracht Frankfurt-TSG 1899 Hoffenheim 3-1 (1-1)

Bayer Leverkusen-VfL Wolfsburg 2-0 (1-0)

korábban:

VfL Bochum-SC Freiburg 1-2 (0-1)

szombaton játszották:

Werder Bremen-Borussia Dortmund 1-2 (0-2)

Bayern München-FSV Mainz 8-1 (3-1)

RB Leipzig-SV Darmstadt 2-0 (1-0)

Borussia Mönchengladbach-1. FC Köln 3-3 (1-1)

FC Augsburg-FC Heidenheim 1-0 (1-0)

pénteken játszották:

VfB Stuttgart-Union Berlin 2-0 (1-0)



20:50 - Az AC Milan legyőzte az Empolit és megelőzte az eddig második Juventust, amely döntetlent játszott vasárnap az Atalantával az olasz labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában.

A milánói gárda az amerikai Christian Pulisic 40. percben szerzett góljával nyert és került torinói riválisa elé.

A Zebrák 1-0-s hátrányból a második félidő közepén megfordították a hatodik bergamóiak elleni meccset, de nem tudták megőrizni előnyüket, így meg kellett elégedniük egy ponttal.



17:50 - Székesfehérváron győzött a Fradi

A forduló rangadójának első félórája a Ferencváros fölényét hozta, a címvédő többet birtokolta a labdát és próbált a jól tömörülő hazai védelem mögé kerülni. A Fehérvár biztos védekezésből igyekezett néhány húzással az ellenfél tizenhatosa közelébe, jutni több-kevesebb sikerrel. Továbbra is a fővárosi zöld-fehérek voltak kezdeményezőbbek, azonban a Vidi járt közelebb a gólszerzéshez, amikor Nejc Gradisar lövését nagy bravúrral tolta ki Dibusz Dénes. Szünetre mégis Fradi-előnnyel vonultak a felek, mivel Marquinhos tökéletes beadása után Varga Barnabás a kapuba fejelt.

A második félidő elején megduplázta góljainak számát és a Ferencváros előnyét Varga Barnabás. Tovább támadott a vendégcsapat, a hazaiak pedig kissé hitükhagyottan futballoztak ebben az időszakban. A hajrához közeledve a cseréktől felpörgött a Fehérvár, de igazi gólszerzési lehetősége nem volt, az FTC megérdemelten győzött.

17:45 - A már befejezett mérkőzések:

NB I

24. FORDULÓ

13.00: Paksi FC–Debreceni VSC 1-1

15.30: Fehérvár FC–Ferencvárosi TC 0-2

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

14.00: Aston Villa–Tottenham 0-4

15.00: Brighton–Nottingham 1-0

15.00: West Ham United–Burnley 2-2

FRANCIA LIGUE 1

25. FORDULÓ

13.00: PSG–Reims (Tv: Match4) 2-2

15.00: Le Havre–Toulouse 1-0

15.00: Metz–Clermont 1-0

15.00: Strasbourg–Monaco 0-1



NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

15.30: Bochum–Freiburg 1-2

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

12.30: Lecce–Verona 0-1

15.00: Milan–Empoli 1-0



SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

14.00: Alavés–Rayo Vallecano 1-0

17:45 - Bochumban győztek Sallaiék

Sallai Ropland és Szalai Attila csapata, a Freiburg 2-1-re győzött a Bochum vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Sallai kezdőként lépett pályára és a 69. percben, csapata 2-1-es vezetésénél cserélte le a gárda vezetőedzője. Szalai Attila ezúttal sem jutott játéklehetőséghez a Bundesliga tabelláján a nyolcadik helyre fellépő freiburgi együttesben.



16:00 - Négy gól a birminghami rangadón

A BL-indulásért harcol az Aston Villa és a Tottenham, a vasárnapi mérkőzés a vendég londoniak sikerét hozta. Az első félidőben nem láthattak gólt a nézők, a másodikban már négyet is. Szon két asszisztot jegyzett, illetve maga is betalált egyszer.





15:45 - Kezdők a Liverpool-Manchester City mérkőzésre:



The Reds to take on Manchester City #LIVMCI — Liverpool FC (@LFC) March 10, 2024









15:15 - Dzsudzsák-gól a 3. percben Pakson

Jobban kezdett a hajdúsági együttes, Manrique lövését ugyan Simon még védte, de Dzsudzsák 11 méteres próbálkozásánál már ő is tehetetlen volt. A piros-fehérek korai vezetését követően a Paks volt a kezdeményezőbb, komoly helyzetet viszont nem tudott kidolgozni. Sem az iram, sem a színvonal nem volt magas, a játék pedig igencsak töredezett volt a sok apró szabálytalanság miatt. Az első félidő eseménytelenségéről mindent elárul, hogy a gólon kívül mindkét kapusnak egyetlen védése volt.

Bognár György vezetőedző a szünetben Böde Dániel becserélésével próbálta hatékonyabbá tenni a hazaiak támadójátékát. Az elképzelése pedig bejött, ugyanis a zöld-fehérek teljesen beszorították ellenfelüket, egy ízben Dreskovic a gólvonalról mentett éppen Böde fejesénél, de a korábbi válogatott csatár ziccert is rontott néhány perccel később, majd Megyerinek védett bravúrral Kovács közeli lövésénél. A 65. perctől valamelyest enyhült a nyomás a debreceni kapun, de így is fölényben futballozott a Paks, amely végül a 85. percben tudott egyenlíteni. A hajrában is a hazaiak támadtak a győzelemért, mégis a Debrecen hibázta el a "meccslabdákat" Szécsi révén, így maradt a döntetlen.

15:10 - Fordított a PSG, de a győzelem elmaradt

Már az első félidőben kialakult a végeredmény a Reims ellen. Marshall Munetsi góljával a vendégek szereztek vezetést a 7. percben, tíz perccel később öngóllal egalizált a PSG, majd Ramos nem sokkal később a vezetést is megszerezte. Diakite a 45. percben egyenlített. Mbappé bő húsz percet kapott, de a győzelmet vele sem tudta megszerezni a PSG.

