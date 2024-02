Kemény meccs vár a Milanra a Napoli ellen, Sevillában kell bizonyítania az Atlético Madridnak, és újabb pontokat szerezhet az Arsenal és a Manchester United. Nézzük, milyen mérkőzések várnak ránk vasárnap:

17:03 - Mészöly Géza győzelemmel kezdett az Újpest kispadján, a Diósgyőr otthonából tudták elhozni a három pontot.

16:58 - A Bologna nagy győzelmet aratott a Serie A-ban, 4-0-ra verték a Lecce csapatát, ezzel már európai kupaindulást érő helyen állnak.

16:55 - A Ligue 1-ben értékes pontokat szereztek a kiscsapatok, a Clermont a dobogós Brest ellen tartott otthon egy pontot, a Lorient pedig a Reims ellen nyert, ezzel közelítve a bennmaradó helyekre.

16:54 - Elképesztően magabiztos, 6-0-s győzelmet aratott az Arsenal a West Ham otthonában, ahol már a félidőben négygólos volt az előnyük. Az Ágyúsok tapadnak az élbolyra, a kalapácsosok szurkolói pedig szégyenükben már a félidőben elindultak haza...

The West Ham fans are headed home early after being destroyed 4-0 by Arsenal in the first half. pic.twitter.com/8GlYKjN9fe