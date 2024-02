Jön a Derbi, a Real Madrid a Sevillát fogadja, a Napoli az újonc ellen találna vissza a győztes útra, a Liverpool pedig a Chesea együttesével döntőzik Izgalmas játéknap vár ránk, érdemes sűrűn felkeresni tehát a Sport365 rendszeresen frissülő bajnoki körképét:

14:30 - Megszakította rossz sorozatát a Juventus

A Frosinone és a Juventus is pocsék formában készült a vasárnapi bajnokira, a torinói együttes 1, ellenfele 0 pontot szerzett az elmúlt három fordulóban. Vlahovics már a 3. percben vezetéshez juttatta a Zebrákat, de a Frosinone tíz percre rá egyenlített, majd a 27. percben már vezetett is. A szerb támadó újfent betalált, ezzel 2-2 lett.

Sokáig úgy tűnt, ez is marad a végeredmény, ám a 90+6. percben Vhalovics szögletét Rugani gólra váltotta, ezzel nyert a Juve.



11:00 - A mai program:

NB I

22. FORDULÓ

15.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

14.30: Wolverhampton–Sheffield United (Tv: Spíler1)

ANGOL LIGAKUPA

DÖNTŐ

16.00: Chelsea–Liverpool (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

13.00: Lens–Monaco (Tv: Arena4)

15.00: Le Havre–Reims

15.00: Nice–Clermont

15.00: Toulouse–Lille

17.05: PSG–Rennes

20.45: Olympique Marseille–Montpellier

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

15.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim (Tv: Arena4)

19.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)



OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

12.30: Juventus–Frosinone (Tv: Sport1)

15.00: Cagliari–Napoli (Tv: Sport1)

18.00: Lecce–Internazionale (Tv: Sport1)

20.45: Milan–Atalanta (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

14.00: Cádiz–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.00: Real Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Las Palmas–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

