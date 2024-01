Folytatódik-e a Girona idei varázslata? Mire megy a Tottenham az Old Traffordon? Mire megy egymással a Milan és a Roma? Ezekre a kérdésekre mind választ kapunk a vasárnapi játéknap végére, addig nézzük a történéseket:

19:28 - Gólzáporos rangadót játszott egymással a Manchester United és a Tottenham.

18:05 - Magabiztosan nyert idegenben a Valencia. A spanyol bajnokság vasárnapi játéknapjának másik mérkőzésén a Cadiz fogadta hazai pályán a Valencia együttesét. A találkozót végül magabiztosan nyerték meg a vendégek 4-1-re, akik így a nyolcadik helyen állnak a tabellán, míg a Cadiz a kiesőzónában helyezkedik el.

THIS IS IT! WHAT A WIN! pic.twitter.com/kJhnTJq6oi — Valencia CF (@valenciacf_en) January 14, 2024

17:02 - Nem bírt egymással az Everton és az Aston Villa. A Premier League vasárnapi játéknapjának nyitómérkőzésén az Everton fogadta hazai pályán az Aston Villa együttesét. A találkozón végül szabályos találat nem született, így 0-0-ás döntetlennel ért véget az összecsapás. Ezzel a döntetlennel pedig az Aston Villa holtversenyben áll a Manceshter City-vel a tabellán. Az Everton továbbra is küszködik és egy ponttal előzik meg a kiesőzónát a 17-dik helyen.

A point and a clean sheet on the road. pic.twitter.com/ddZrm3deTW — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 14, 2024

16:00 - A sereghajtó ellen bukott értékes pontokat a Girona csapata. A Girona a bajnokság utolsó helyén álló Almeria csapata ellen lépett pályára idegenben. Az idei szezon meglepetés csapataként nem várt eredményt ért el a Girona együttese, akik pont a bajnokság leggyengébb csapata ellen értek el egy 0-0-ás döntetlent. Viszont ezzel a döntetlennel is átvették a spanyol bajnokság vezetését, egy ponttal megelőzve a Real Madrid csapatát.

Girona drop points, but are back on top pic.twitter.com/rDbl9uvfaX — 433 (@433) January 14, 2024

14:10 - Hazai pályán nyert 1-0-ra a Lazio. Az olasz bajnokság vasárnapi játéknapjának nyitómérkőzésén a Lazio fogadta hazai pályán a Lecce együttesét. A félidei 0-0-ás eredményt követően, a második játékrészben végül összejött a hőn áhított találat a hazaiak számára, akik Felipe Anderson révén az 58-dik percben megszerezték a vezetést, és ezzel végül el is döntötték a találkozót. A Lazio ezzel a győzelemmel ideiglenesen átvette az ötödik helyet a tabellán.

14:00 - Mai mérkőzések

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

15.00: Everton–Aston Villa (Tv: Spíler1)

17.30: Manchester United–Tottenham (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE1

18. FORDULÓ

13.00: Lille–Lorient

15.00: Brest–Montpellier (Tv: Match4)

15.00: Metz–Toulouse

15.00: Nantes–Clermont

17.05: Le Havre–Lyon

20.45: Lens–PSG (Tv: Match4)

NÉMET BUNDESLIGA

17. FORDULÓ

15.30: Bochum–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

12.30: Lazio–Lecce (Tv: Sport2)

15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Sport2)

18.00: Fiorentina–Udinese (Tv: Sport2)

20.45: Milan–Roma (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

16.15: Almería–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Cádiz–Valencia (Tv: Spíler2)

Borítókép: Sport365