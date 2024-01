Folytatódik-e a Girona idei varázslata? Mire megy a Tottenham az Old Traffordon? Mire megy egymással a Milan és a Roma? Ezekre a kérdésekre mind választ kapunk a vasárnapi játéknap végére, addig nézzük a történéseket:

16:00 - A sereghajtó ellen bukott értékes pontokat a Girona csapata. A Girona a bajnokság utolsó helyén álló Almeria csapata ellen lépett pályára idegenben. Az idei szezon meglepetés csapataként nem várt eredményt ért el a Girona együttese, akik pont a bajnokság leggyengébb csapata ellen értek el egy 0-0-ás döntetlent. Viszont ezzel a döntetlennel is átvették a spanyol bajnokság vezetését, egy ponttal megelőzve a Real Madrid csapatát.

