Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 14-én:

19:00: Fabian Ruizt nem nevezték a Napoli soron következő bajnoki meccsére. Fabrizio Romano szerint a a tárgyalások "több, mint előrelahadottak" a PSG-vel a játékosról. A guru szerint a transzfer hozományaképp Keylor Navas Nápolyba költözik.

Fabián Ruiz hasn’t been called up for Napoli opening game vs Verona. He’s not included in the squad - talks with Paris Saint-Germain are more than advanced #PSG



It’s matter of time - PSG want to sign Fabián in the next days, while Keylor Navas to Napoli’s still discussed. pic.twitter.com/LwvSPUy94k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2022

17:43: A Galatasaray megerősítette, hogy érdeklődnek Andrea Belotti iránt. A törököknek nem lesz könnyű dolguk, mivel a támadó feltett szándéka, hogy Olaszországban maradjon.

17:40: Christophe Galtier megerősítette, több ajánlatuk is van Leandro Paredesért. A hírek szerint a Juventus a legaktívabb kérő, nekik azonban még meg kell válniuk Arthurtól vagy Rabiot-tól.

17:37: Destiny Udogie ma este landol Londonban, holnap pedig aláír a Tottenhamhez. A játékos 3 éves szerződést köt, viszont csak 2023 nyarán csatlakozik az angolok keretéhez.

Plan confirmed. Destiny Udogie will land in London around 8pm tonight, medicals scheduled with Tottenham early next week. #THFC



▫️ Five year contract confirmed;



▫️ Udogie will join Spurs starting from June 2023;



▫️ He was priority future-target in the list over Estupiñán. pic.twitter.com/1U7JyrgWRi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2022

15:33: A Chelsea egy 14 millió eurós ajánlattal kezdte meg a licitháborút Pierre-Emerick Aubameyangért. A gaboni játékosért a katalánok azonban minimum 20 milliót szeretnének. A londoniaknak fel kell gyorsítaniuk az eseményeket, ugyanis Depay távozása is levegőben lóg, a Barcelona pedig elmondta, maximum egyikőjüktől szeretne megválni.

14:50: Marc Bartra végül elhagyja a Betist. Hosszas huzavona után a játékos beleegyezett a távozásba és a Trabzonspor játékosa lesz. Már csak az aláírása hiányzik a papírról.

Trabzonspor are now finally set to sign Marc Bartra from Real Betis, as manager Manuel Pellegrini confirms: “We had some discussions and now Marc has decided to leave the club”. #transfers



Documents are ready, to be signed soon. pic.twitter.com/bYrO1o5eLF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2022

14:44: Giovanni Simeone a Napoli játékosa lesz! Hiába a Juventus érdeklődése, az argentín tegnap átesett Nápolyban az orvosi vizsgálatokon, bármikor bejelentheti a Napoli.

14:42: Allegri nem nevezi a meccskeretébe Arthur Melót, mivel a brazil jövője bizonytalan a klubnál. A tréner hozzátette, fizikálisan sincs toppon a játékos.

