Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 14-én:

15:33: A Chelsea egy 14 millió eurós ajánlattal kezdte meg a licitháborút Pierre-Emerick Aubameyangért. A gaboni játékosért a katalánok azonban minimum 20 milliót szeretnének. A londoniaknak fel kell gyorsítaniuk az eseményeket, ugyanis Depay távozása is levegőben lóg, a Barcelona pedig elmondta, maximum egyikőjüktől szeretne megválni.

14:50: Marc Bartra végül elhagyja a Betist. Hosszas huzavona után a játékos beleegyezett a távozásba és a Trabzonspor játékosa lesz. Már csak az aláírása hiányzik a papírról.

Trabzonspor are now finally set to sign Marc Bartra from Real Betis, as manager Manuel Pellegrini confirms: “We had some discussions and now Marc has decided to leave the club”. #transfers



Documents are ready, to be signed soon. pic.twitter.com/bYrO1o5eLF