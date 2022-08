Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 28-án:

19:32: Sergio Reguilon az Atlético Madridban folytatja! Az egyezség teljes, hétfőn fog átesni az orvosin és aláírni a szerződést.

Sergio Reguilón to Atletico Madrid, here we go! Full agreement completed after deal in place revealed on Saturday. Reguilón will travel to Spain on Monday in order to undergo medical tests and sign. #Atleti



Loan deal from Tottenham, no buy option included. #THFC pic.twitter.com/soU1yJtJpm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

18:40: Renan Lodi már a Nottingham stadionjában, mint a klub legújabb szerzeménye.

…and here’s Renan Lodi at the City Ground, set to be unveiled as new Nottingham Forest player today. Renan’s now at the stadium as revealed earlier. #NFFC



Done deal with Atletico Madrid as contracts are signed, loan fee €5m plus €30m buy option. pic.twitter.com/um8xPIw8Z7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

18:30: Bruno, a Wolves menedzsere megerősítette, hogy Rubén Neves "99% hogy marad".

18:02: Edinson Cavaniért a Valencia és a Real Sociedad harcol! Romano szerint a denevérek jobb helyzetben vannak, mivel a Sociedaddal ellentétben nem egy, hanem kétéves szerződést kínálnak az uruguayinak.

Valencia are confident to complete Edinson Cavani signing. The official proposal has been sent to Cavani’s camp — two year contract, as Real Sociedad only offered one year deal. #Valencia



Cavani is discussing final details of the deal with Valencia before medical tests. pic.twitter.com/oiJq4Y2t3X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

17:58: Végleges döntést hozott a Barcelona Bernardo Silváról

17:33: Marco Asensióért a Manchester United és az Arsenal is érdeklődik. A játékos nyomott áron hagyhatja el Madridot, mivel szerződése jövőre lejár, írja a 90min.com.

16:58: Hivatalos: Andrea Belotti a Roma játékosa! Az olasz csatár szabadon igazolható volt, miután lejárt a szerződése a Torinóval.

Official, confirmed. Andrea Belotti joins AS Roma on free transfer, deal signed today after medical done on Saturday. #ASRoma



Belotti turned down multiple bids from English clubs too — while AS Roma are now focused on signing Mady Camara from Olympiacos. pic.twitter.com/5NZ3xAlvfd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

16:14: A Nottingham lezárta Renan Lodi átigazolását. A várakozások szerint a játékost ma este be is mutatják a Tottenham elleni meccset megelőzően.

Nottingham Forest have completed the signing of Renan Lodi… and just been told that he’ll be unveiled at City Ground later today before the game vs Tottenham! #NFFC



Renan Lodi has just landed in UK and he joins on loan — 18th signing of the summer for Nottingham Forest. pic.twitter.com/5zz6Fc659D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

16:10: Átesett az orvosi vizsgálaton a West Hamnél Lucas Paquetá. Jelenleg ügyvédek ellenőrzik a szerződéseket, ezt követően történhet meg a hivatalos bejelentés.

16:00: A Spezia leigazolja Ethan Ampadut a Chelseaből! Az egyezség teljes, hamarosan a hivatalos bejelentést is várhatjuk.

Spezia are set to sign Ethan Ampadu from Chelsea, been told deal is now progressing to signing stage. More details on deal structure to follow. #CFC



Ampadu has agreed personal terms and full agreement between clubs in place. pic.twitter.com/xupCCygZgF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

15:56: Végleg kútba esett Arthur Melo Valenciába igazolása. A felek közt már hetekkel korábban leálltak az egyeztetések, mivel a brazil fizetési igénye nagyon messze volt a denevérek által elképzeltektől.

15:53: Schreuder csalódottan nyilatkozott Anthony helyzetéről

14:54: Ander Herrera kölcsönben a Bilbaónál folytatja. A baszkoknak vételi opciója lesz a játékosra.

Official, completed. Ander Herrera joins Athletic Club on loan from PSG with an option to buy valid in June 2023. #transfers



Herrera has completed medical on Saturday - club statement confirms. pic.twitter.com/gwDrSWtbEx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2022

14:50: Hírek Angliából:

Reguilón kölcsönbe kerülhet az Atlético Madridhoz. A matracosok Renan Lodi elpasszolását követően szeretnék lezárni a transzfert.

Martin Dubravka megegyezett a személyes feltételeket illetően a Manchester Uniteddel. A csapatok közt is folyik az egyeztetés, a MU kölcsönt szeretne, a Newcastle viszont végleg eladná a kapust.

14:47: Hírek Olaszországból:

A Roma közel van Mady Camara és Andrea Belotti szerződtetéséhez is.

Malick Thiaw ma megérkezik Milánóba, hogy a Schalkéből az AC Milanhoz igazoljon, 5 millió euró fejében.

A Napoli és a PSG egy hajszálra van a megegyezéstől Fabián Ruiz átigazolásáról. A személyes feltételekről hetekkel korábban egyezségre jutottak a spanyol középpályással.

Three signings are set to be completed in Serie A



▫️ AS Roma are closing in on Mady Camara deal, joining from Olympiacos;



▫️ Andrea Belotti will also sign as new AS Roma player later today;



▫️ Malick Thiaw will fly to Milano today - joining AC Milan from Schalke for €5m. pic.twitter.com/wLtetcL2il — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

14:41: Renan Lodi ma Nottinghambe repül, hogy szerződést kössön a Foresttel. A játékos kölcsönbe érketik, ami 5 millióba kerül a klubnak, majd vételi opciójuk lesz a brazilra, amit 30 millió euróban határoztak meg a felek. De hogyan képes ennyit igazolni a Nottingham? Cikkünkből kiderül!

Renan Lodi to Nottingham Forest, here we go! Deal now fully agreed between all parties, personal terms too. It's done and sealed, medical scheduled and documents to be signed on Sunday. #NFFC



Forest will pay €5m loan fee to Atletico Madrid - plus €30m buy option #Atleti pic.twitter.com/pUWfomimFz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

14:36: Megegyezésre jutott a Manchester United és az Ajax Anthonyt illetően. A hollandok majd 100 milliót kapnak majd a játékosért. Az apróbb részletekről még zajlik az egyeztetés, de a fontosabb kérdőjelek helyére már felkiáltójel került.

Manchester United are really close to signing Antony! Ajax finally accepted to negotiate on the fee and add-ons structure to reach €100m. Talks will continue later today. #MUFC



No full agreement in place yet but United feel they’re finally close.



Antony, pushing to leave. pic.twitter.com/q6mOizis6E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

14:15: Trevoh Chalobah marad a Chelseanél. Hiába a több érdeklődő, a kékek végül úgy döntöttek, nem adják kölcsönbe a játékost. Eközben Fofana ügye szépen lassan lezárul. A védő ma megérkezik Londonba, hogy átessen az orvosi vizsgálatokon és aláírja szerződését.

Trevoh Chalobah will not leave Chelsea. After talks with Inter, AC Milan and RB Leipzig over possible loan deal, Chelsea have blocked the move and no change is now expected before Deadline.#CFC



Tuchel and Boehly are decided on keeping Chalobah after internal talks. pic.twitter.com/CTYdmCNuPC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

