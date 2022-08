Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 7-én:

15:20: Timo Werner visszatér az RB Leipzighez. Az osztrák klub megállapodott a Chelsea-vel, a játékos ráadásul nem kölcsönbe érkezik majd.

Leipzig are set to sign Timo Werner from Chelsea, here we go! Been told it will be a permanent deal and NOT loan. Werner will leave Chelsea. #CFC



First call @Plettigoal today, now final details being discussed - it’s done, personal terms are agreed since 1 month. pic.twitter.com/RCnqNZAUFZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022

15:15: Cristiano Ronaldo a kispadon kezd a Manchester United nyitómérkőzésén. A klub vezetőedzője, Erik ten Hag úgy nyilatokozott, Cristiano Ronaldo nagyon keményen dolgozik, hogy megfelelő edzettségi szintet érjen el, de ehhez idő kell.

Erik ten Hag: “Cristiano Ronaldo is working really hard to get in the right fitness levels, it will take time”, tells @ShamoonHafez. #MUFC



“He started pre-season last week… so it depends on how quick he is progressing”. pic.twitter.com/bPac8VDJ4Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022

15:10: Hivatalosan is megerősítették, hogy a Bournemouth leigazolta a Barcelonától Netót.

Official, confirmed. Bournemouth sign Neto from Barcelona, deal now sealed and announced - completed by agents Kia Joorabchian and Borja Couce. #transfers #FCB pic.twitter.com/hS8i8qwQWx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022

15:05: A Sevilla megállapodott Isco ingyenes átigazolásáról! A játékos várhatóan hétfőn esik át az orvosi vizsgálaton, majd aláírja a 2024-ig szóló szerződését.

Sevilla have reached an agreement to sign Isco on free transfer! Medical on Monday in order to complete the deal as contract has been agreed until June 2024. #Sevilla



Isco will join Sevilla thanks to Julen Lopetegui who wanted him since long time. pic.twitter.com/hWd9tNMQK9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022

14:59: Marcos Senesi éppen Angliába tart, hogy véglegesítse a szerződését a Bournemouth-tal. A játékos 15 millió euró plusz bónuszokért vált csapatot és várhatóan 4 évre ír alá.

Marcos Senesi is flying to England right now in order to complete his move to Bournemouth. €15m fee plus add ons and four-year deal to the Argentinian centre back who has accepted the proposal. #transfers



Senesi will undergo medical tests and then... here we go confirmed. pic.twitter.com/Bg1S07DX8T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022

