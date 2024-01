A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsorában a magyar válogatott csatára a képzeletbeli dobogó alsó fokát azzal a négy triplával foglalja el, amelyeket paksi, majd ferencvárosi színekben produkált bajnoki mérkőzéseken, illetve nemzetközi kupameccsen.

Ami az utóbbit illeti, Varga - már az FTC játékosaként - a máltai Hamrun Spartans kapuját vette be háromszor is az augusztus 10-i, idegenbeli Konferencia-liga-selejtezős találkozón. A három NB I-es triplázása egyikét pedig éppen volt csapata ellen valósította meg augusztus 27-én, amikor is a Ferencváros 6-1-re verte a Paksot.

A bajnokikon, valamint a hazai és nemzetközi kupamérkőzéseken, továbbá válogatott fellépések alkalmával elért mesterhármasok alapján készült, az adott ország pontvadászatának erősségét is figyelembe vevő lista éllovasa a belga Gent nigériai csatára, Gift Orban, aki öt triplázást bemutatva - egyszer négy találatig jutva - jeleskedett 2023-ban, a második helyen pedig a gaboni válogatott Denis Bouanga végzett, aki az amerikai MLS-ben szereplő Los Angeles futballistájaként jegyzett tavaly négy mesterhármast.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images