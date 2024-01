A Marca vasárnap az El Chiringuito-ra hivatkozva számolt be arról, hogy José Mourinhót, a Romától nemrég elküldött szakvezetőt a barcelonai El Prat reptéren kapták lencsevégre.



A Special One utazásának körülményeit egyelőre köd fedi, és mivel nyilatkozni sem volt hajlandó, ez még egy darabig biztosan így is lesz.

Mourinhót egyébként összefüggésbe hozták számos csapattal a távozása óta, a legfrissebb hírek szerint a Napoli is szemez a portugál edzővel, de a szaúdi Al Shabab is, akik már ajánlatot is küldhettek a szakembernek.

Arról is lehetett hallani, hogy José a Barcelona csapatánál is számításba került, ez azonban egészen vad feltételezésnek tűnt… mostanáig.

Habár Mourinho dolgozott a katalánoknál korábban, legnagyobb sikereit az ősi rivális Real Madriddal érte el, így biztosra vehető, hogy nem fogadnák felhőtlen örömmel a drukkerek, ha ő venné át Xavi helyét.

Fotó: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images