Az angol klub a 2017-es Európa Liga megnyerése óta trófea nélkül áll, idén azonban több fronton is versenyben vannak még.



Harmadik helyen állnak a Premier League-ben, illetve benn vannak még az FA-kupában és az EL-ben is, a Ligakupában pedig vasárnap döntőznek a Newcastle ellen.

„Az elmúlt hónapokban sokat fejlődtünk, és ez szerintem mindenki számára látható. A csapatban kellő erő van a kihíváshoz!”



„Követjük az edző taktikáját, csapatként egyre jobban muzsikálunk. Szerintem ez nagy különbség a tavalyi évhez képest. Most úgy gondolom, készen állunk a következő lépés megtételére.”

Varane spoke well on what's changed from one of United's worst seasons in decades and this season #mufc https://t.co/3XMmxzOQBs