Angel Di Maria 2021-ben azt mondta Louis Van Gaalról, hogy ő a legrosszabb menedzser, akivel valaha együtt dolgozott.

A szakvezetőt a hollandok sajtótájékoztatóján kérdezték erről a nyilatkozatról. Van Gaal szokásosan vicces kedvében volt és könnyed módon szúrt oda korábbi játékosának.

„Legrosszabb menedzser? Ő az egyike azon kevés játékosnak, aki ezen a véleményen van. Sajnálom ezt és szomorúnak tartom, hogy ezt mondta. Ugyanakkor Memphisnek is meg kellett küzdenie ugyanezzel a problémával, most pedig itt ül mellettem és akár szájon is csókolhatnám, olyan jóban vagyunk!”

Van Gaal a Manchester Unitednél dolgozott együtt Di Mariával, akkoriban pedig Memphis Depay is a klubnál volt. Most a holland válogatottnál ismét együtt dolgoznak, így kézenfekvő volt számára őt példának hozni Di Maria kijelentésére.

Arról nem is beszélve, hogy amióta ő a hollandok kapitánya, Memphis 17 meccsen 15 gólt szerzett a válogatottban.

Fotó: John Peters/Manchester United via Getty Images