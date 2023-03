A keddi BL-találkozón öt gólt szerző Erling Haaland továbbra is nagyon kapós az európai topklubok szemében, most azonban úgy néz ki, várniuk kell a leigazolásával.



Haaland iránt a legnagyobb érdeklődő talán a Real Madrid, aki Mbappé helyzetével párhuzamosan a norvégot is követi.

A csodagyerek szerződésében szerepelt egy olyan kitétel, hogy 2024-ben aktiválódik a 200 millió eurós kivásárlási ára. Volt azonban egy másik kitétel is a szerződésben.

Oriol Domenech, a Catalunya Radio munkatársa számolt be arról, hogy Haaland kontraktusa tartalmaz egy olyan kitételt, hogy amennyiben Pep Guardiola hosszabbít a Manchester City-vel, a kivásárlási ár nem 2024-ben, hanem egy évre rá, 2025-ben aktiválódik csak.

Mivel a spanyol mester tavaly novemberben új szerződést írt alá a manchesteriekkel, a passzus életbe lépett, így nagy valószínűséggel tovább élvezhetjük a norvég játékát Manchester kék felén.

